В Кабардино-Балкарии 11 человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком

При столкновении пассажирской «Газели» с «КамАЗом» пострадали 11 человек, один человек погиб, сообщается на сайте управления МВД по республике.

ДТП произошло около 7 часов утра (время совпадает с мск) на 422 км федеральной трассы «Кавказ».

«Известно, что столкнулись пассажирская «Газель» и «КамАЗ». Выезжая с территории АЗС, водитель «КамАЗа» допустил столкновение с «Газелью», которая двигалась со стороны с. Куркужин в направлении г. Нальчик», — отмечается в сообщении МВД.

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Всего в маршрутке находились 14 человек, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека.