СМИ узнали подробности ДТП с участием электромобиля Tesla на автопилоте

Электрокар Tesla, который врезался в пожарную машину под управлением автопилота, перед аварией вместо торможения — ускорился. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По данным полиции, за 3,5 секунды до столкновения электромобиль начал набирать скорость, а за секунду до ДТП водитель попыталась затормозить.

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Как отмечается, водитель не держала руль в течение 80 секунд перед аварией.

При этом полиции пока не удалось узнать, почему Tesla не зафиксировала стоящую на полосе пожарную машину перед столкновение.

Ранее сообщалось, что в американском штате Юта электромобиль Tesla въехал в автомобиль пожарной команды.