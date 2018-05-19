Порошенко: Украина «использует» Крымский мост для связей с Кубанью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, россиянам Крымский мост якобы пригодится «как дорога для отступления».

Он также добавил, что на Кубани живет «большое количество украинцев».

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Ранее в Верховной раде Украины заявили, что Крымский мост якобы станет украинским.

Также сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова Порошенко о «незаконном строительстве» Крымского моста.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.