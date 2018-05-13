В Белоруссии попала в ДТП детская футбольная команда с Украины

В Белоруссии детская футбольная команда с Украины попала в ДТП, в результате которого погиб один ребенок. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что авария произошла примерно в 7.00 на трассе «Каменец-Шерешево-Свислочь».

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«По предварительным данным, в аварии пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро ребят с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, состояние одного из пострадавших детей тяжелое, и он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам министра здравоохранения Белоруссии Валерия Малашко, к оказанию помощи детям привлекли лучших специалистов страны.

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