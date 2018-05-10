В Ульяновске легковой автомобиль насмерть сбил ребенка на переходе и уехал

В Ульяновске правоохранительные органы ищут водителя легкового автомобиля, который насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел 9 мая в 21.21 (20.21 мск) около дома № 106 на проспекте Нариманова. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 сбил мальчика, переходившего с родственником улицу по регулируемому пешеходному переходу. Из-за полученных повреждений ребенок умер.

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«В настоящее время водитель автомобиля разыскивается. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просим сообщить в ГИБДД по региону», — сказал источник в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода в подмосковном Раменском.