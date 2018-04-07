Автобус врезался в столб в Екатеринбурге, 10 человек пострадали

Пассажирский автобус врезался в столб освещения в Екатеринбурге, в результате пострадали 10 человек. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает РИА «Новости».

Сообщается, что авария произошла у остановки «Контрольная» на улице Репина.

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«Водитель 1976 года рождения, приехавший из Новоуральска и на время работы живущий в Екатеринбурге, якобы остановился по просьбе пассажиров вне автобусной площадки, а когда тронулся, его «ослепил» солнечный луч, из-за которого он не заметил столб освещения и врезался в него. К счастью, автобус только начинал движение», — рассказал Горелых.

По его словам, пострадали 10 человек, из них двое несовершеннолетних.

В настоящий момент полицейские изучают видео с регистратора. Проводится проверка.