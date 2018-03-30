Дворкович допустил возможные колебания цен на бензин

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что нет никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Про бензин теперь. Нет никаких поводов для резкого увеличения цен, ситуация мониторится. Небольшие колебания могут быть, потому что мы акцизы уже повышали, конечно, это постепенно перекладывается, но далеко не так, как об этом писали», — сказал Дворкович.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о публикациях о возможном росте цен на бензин в России в правительство.