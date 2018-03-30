В МВД России проведут проверку после жалобы экс-гаишника из Краснодара на коррупцию

МВД России инициировало служебную проверку после обращения экс-инспекторов ГИБДД главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову на тотальную коррупцию в Краснодарском крае.

«Генерал-майор полиции Михаил Черников рассмотрел обращение Александра Марухно. По нему назначена служебная проверка. О результатах ее рассмотрения инициатор обращения будет проинформирован в установленном порядке», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-центре МВД России.

Ранее сообщалось, что экс-гаишники из Краснодара рассказали, что их заставляли покупать «мигалки» за свой счет.