Российских водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты с 18 марта
В России с воскресенья, 18 марта, водители будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.
Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России, он вступает в силу с 18 марта 2018 года.
Отмечается, что новое правило также относится к дневному времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.