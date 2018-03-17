Российских водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты с 18 марта

В России с воскресенья, 18 марта, водители будут обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если им придется покинуть автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов.

Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был внесен постановлением правительства России, он вступает в силу с 18 марта 2018 года.

Отмечается, что новое правило также относится к дневному времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.