Участник «Пикника» рассказал о ДТП во Владимирской области

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Басист группы «Пикник» Марат Корчемный рассказал о подробностях ДТП, в которое коллектив попал во Владимирской области. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Вроде все живы. Ехали в Рязань на концерт, и со встречной в нас влетел автомобиль. Ту машину занесло, и она в нас вписалась. Мы госпитализированы, находимся в госпитале в Гусь-Хрустальном. Пролежим здесь до понедельника, а потом видно будет», — сказал Корчемный.

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Отмечается, что концерт группы в Рязани отменен, ближайшие выступления также будут отменены.

Ранее сообщалось, что группа «Пикник» попала в ДТП под Владимиром.