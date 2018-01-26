СМИ: машина из кортежа Трампа сбила полицейского в Давосе

Один из автомобилей кортежа президента США Дональда Трампа сбил в Давосе полицейского, сообщает издание Blick.

Отмечается, что полицейский хотел остановить машину из кортежа Трампа, но вместо того, чтобы притормозить, водитель нажал на газ.

Инцидент произошел у отеля Intercontinental. Полицейский, патрулировавший подъездную дорожку попытался остановить белый BMW, который ехал перед кортежем, но водитель, пытаясь объехать полицейского, совершил наезд на него. Затем проехали несколько черных внедорожников. В одном из них был президент США, отмечает издание.

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Сотрудник полиции успел отскочить в сторону, поэтому не получил серьезных травм.

Как отмечает издание, вероятно, полицейский не знал, что машина сопровождала кортеж Трампа.

Ранее сообщалось, что по Швейцарии прокатилась волна протестов в связи с предстоящим визитом президента США на форум в Давосе.