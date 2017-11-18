СК сообщил о задержании четверых подозреваемых в стрельбе в «Москва-Сити»

Следственный комитет сообщил о задержании четверых подозреваемых в стрельбе в стрельбе в комплексе «Москва-Сити».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо мужчин по подозрению в совершении указанного преступления, один из которых госпитализирован. В ближайшее время мужчины будут доставлены в отдел для проверки их на причастность к перестрелке в «Москва-Сити», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ведомстве также сообщили о продолжении расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

Ранее сообщалось о задержании автомобиля второго подозреваемого в стрельбе в «Москва-Сити».