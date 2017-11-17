Суд отстранил от работы врача, признавшего «пьяным» погибшего мальчика в Балашихе

Суд отстранил от должности врача судебно-медицинской экспертизы Михаила Клейменова из-за инцидента по делу «пьяного мальчика», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Басманным районным судом города Москвы было удовлетворено ходатайство следственных органов о временном отстранении от должности заведующего Железнодорожного отделения ГБУЗ МО «Бюро СМЭ», врача-судебно-медицинского эксперта Железнодорожного отделения ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» Клейменова Михаила Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение в халатности Михаилу Клейменову.

Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка, погибшего в ДТП в Балашихе, и по ее результатам сделал вывод, что мальчик в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В СК сообщили, что Клейменов произвел изъятие образца крови мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.