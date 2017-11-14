СМИ: в Киеве нетрезвый сотрудник МВД устроил смертельное ДТП на «встречке»

В Киеве в результате ДТП с участием сотрудника министерства внутренних дел, выехавшего на встречную полосу, погиб один человек. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что за рулем находился заместитель начальника сервисного центра МВД Владимир Найда. По словам свидетелей, он был в нетрезвом состоянии.

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ДТП произошло возле здания местного МРЭО.

«Mazda пыталась пересечь двойную сплошную на разворот и влетела в Mitsubishi Colt, которая двигалась во второй полосе — в своем направлении. От удара Mitsubishi развернуло. Пассажир Mitsubishi погиб, водителя увезли в больницу. Водителя Mazda забрала полиция, будто на экспертизу», — сообщает издание.

Сообщается, что сотрудник МВД сначала отказался на месте пройти тест на содержание алкоголя в крови. Он вызвал адвокатов и не отвечал на вопросы участников ДТП и свидетелей.