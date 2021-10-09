В России предложили создать четыре военно-исторических парка

На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму разработали четыре проекта будущих военно-исторических парков в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря арт-кластера Дмитрия Жмуцкого.

Концепции созданы в рамках шестого образовательного заезда школы лидеров креативной экономики «Меганомика», участие в котором приняли более 20 руководителей региональных отделений «Российского военно-исторического общества».

Одна из концепций предполагает создание исторического парка в Брянске, рядом с Покровской горой, где раньше располагались кремль и княжеские палаты. Посетители парка смогут познакомиться с традиционными русскими ремеслами, сразиться на мечах и пострелять из лука на ратном дворе, побывать на крестьянском подворье с контактным зоопарком.

Еще три парка не привязаны к определенной территории. Парк «В гостях у сказки» представит историю России и быт прошлых веков через сюжеты русских сказок. В другом парке посетители смогут ознакомиться с современными военными технологиями: испытать экзоскелеты, танки-роботы, беспилотные летательные аппараты и подводные дроны. Интерактивный военно-исторический парк объединит пространство для реконструкции исторических событий, подземный тир и полигон для лазертага, военно-исторический музей, выставочный зал и места для мастер-классов.

Ранее в Крыму прошел фестиваль «Таврида.АРТ», участие в котором приняли более 4300 человек.