В Пентагоне рассказали о военных контактах с Россией

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты сознательно ограничивают свое военное взаимодействие с Россией контактами для предотвращения конфликтов, сообщает РИА «Новости».

«Министерство приостановило военное сотрудничество с Россией как по политическим соображениям, так и по букве закона: — в результате российских агрессивных действий на Украине. Соответственно наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций», — заявил Кирби.

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Соединенным Штатам необходимо искать способы расширения военного сотрудничества с Россией.

«Я уверен, что генерал Милли хорошо осведомлен об этих ограничениях <...> Министр [обороны США Ллойд Остин — «Газета.Ru»] уверен, что председатель будет продолжать коммуникации и деконфликтинг с российскими военными в пределах этих границ», — резюмировал Кирби.

Ранее Россия выступила за координацию подходов ООН по ситуации в Афганистане.