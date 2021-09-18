Минобороны РФ сообщило о завершении масштабных учений

Министерство обороны РФ 17 сентября сообщило о возвращении войск с российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021». Об этом сообщает газета «Известия».

Совместные учения прошли с 10 по 15 сентября. Самый масштабный и зрелищный этап провели в присутствии президента России Владимира Путина на полигоне Мулино под Нижним Новгородом в понедельник 13 сентября. На площадке смогли разместиться сразу 20 тыс. военных и до 160 танков, было задействовано около сотни единиц воздушной техники.

Также Минобороны России впервые продемонстрировало в деле робототехнику. Вместе с людьми на учениях впервые в мире свои силы показали сухопутные роботизированные комплексы «Уран-9» и «Нерехта».

«На завершившихся учениях отрабатывался вариант, когда достаточно мощные группировки противников, способные наносить массированные авиационно-ракетные удары, были остановлены в ходе оборонительной операции, а затем разгромлены во время контрнаступательных действий», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

Всего по данным Минобороны в активной фазе учений «Запад-2021» на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, по 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 боевых кораблей.

Ранее стало известно, что компания ORSIS разрабатывает сверхдальнобойную винтовку калибра НАТО.