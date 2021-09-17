NI: российская система ТОС-2 «Тосочка» способна уничтожить американские танки

Новейшей российской тяжелой огнеметной системе под названием ТОС-2 «Тосочка» под силу уничтожать американские танки. Об этом рассказал журналист Себастьен Роблин, сообщает издание The National Interest.

По словам автора, сейчас в России идут испытания опытной эксплуатации военной техники. В ТОС-2 «Тосочка» есть ряд конструктивных изменений, которые отличают данную модификацию от предыдущих подобных систем. Речь об установке огнеметной системы на колесном шасси грузовика «Урал» с повышенной грузоподъемностью и проходимостью.

На новинке установили новейший механизм наводки и управления огнем, повышающий боевой потенциал машины, обращает внимание журналист.

«Тосочка» оснащена полностью автоматизированными системами прицеливания, стрельбы и управления огнем.

По данным Министерства обороны России, тяжелый огнемет оснащен краном и не нуждается в транспортном средстве-погрузчике.

Также «ТОС-2» обладает системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. В рамках сентябрьских испытаний новая система была задействована для уничтожения наступающих рядов бронетехники условного противника.

Тяжелая огнеметная система (ТОС) является одной из систем вооружения, которая предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений.

Ранее российская армия начала получать новейшие ЗРК С-500.