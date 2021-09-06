Испытания первого российского бронеавтомобиля спецназначения начнутся в 2022 году

Испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН для спецназа начнутся в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора разработчика Игоря Зараховича.

В августе на форуме «Армия-2021» «Ремдизель» впервые продемонстрировал новейшую модификацию «ЗА-СпН» защищенного бронеавтомобиля К- 4386, предназначенную для сил специального назначения.

В машине установлена тепловизионная система вождения, а также система предупреждения лазерного облучения. Мощность двигателя — 350 л.с. , максимальная скорость — 100 км/ч, масса самого автомобиля — 12 тонн, дорожный просвет - 410 мм, грузоподъемность — две тонны. Основным оружием броневика станет крупнокалиберный пулемет «Корд» на установке с ручным управлением.

Ранее сообщалось, что воздушно-десантные войска России приняли на снабжение новейший бронеавтомобиль.