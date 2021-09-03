В НАТО призвали Россию «действовать предсказуемо»

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Североатлантический альянс попросил Россию и Белоруссию «действовать предсказуемо» в связи с военными учениями «Запад-2021». Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что у всех государств есть право тренировать свои вооруженные силы, но следует также соблюдать обязательства по транспарентности.

«Мы призываем Россию и Белоруссию действовать предсказуемым и прозрачным образом в соответствии с международными обязательствами. Это особенно важно, чтобы снизить риски и избежать любых инцидентов и несчастных случаев в ситуации, когда вдоль наших границ усиливается военная активность», — сказала Лунгеску.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва должна предоставлять странам Европы больше информации о маневрах «Запад-2021», передает Reuters.

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в учениях «Запад-2021».

Совместные российско-белорусские учения «Запад-2021» пройдут 10 — 19 сентября на территории двух государств. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям.