На Украине рассказали о замеченном иностранном беспилотнике в Харьковской области

Служба безопасности Украины выяснила, что иностранный беспилотник летал в Харьковской области. Об этом заявили в Facebook в пресс-службе ведомства.

«Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», — уточнили в СБ страны.

Представители ведомства обратились к соотечественникам с просьбой сообщить о людях, причастных к запуску подобных беспилотников. При этом не установлено, откуда прилетел зафиксированный беспилотник.

Украинцев также просят «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей» в связи с подобными инцидентами.

Ранее сообщалось, что в России создали подводный беспилотник группового применения. Подводный беспилотник может работать в автономном режиме в течение двух часов, но она может быть увеличена с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков, рассказал специалист в рамках форума «Армия-2021».