Власти Великобритании одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула

Правительство Великобритании разрешило организовать чартерный рейс для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых ранее пытался вывести бывший служащий британских ВМС и основатель благотворительной организации Пен Фартинг. Об этом Минобороны Британии сообщило в своем Twitter-аккаунте.

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, он не смог разместить домашних животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Помимо этого, он отметил, что у животных будет возможность покинуть Афганистан и после завершения операции по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.

В ведомстве уточнили, что Пен Фартинг получил всю необходимую помощь со стороны ВС Великобритании и ожидает перевозки в аэропорту Кабула.

Ранее стало известно, что Фартинг собирается вывести из Кабула 140 собак и 60 кошек, которые содержатся в открытом им афганском приюте.