«Калашников» разрабатывает комплекс оружия для поражения живой силы

Группа компаний «Калашников» начала разработку перспективного комплекса стрелкового оружия, предназначенного для поражения живой силы на дальности 600 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ГК «Калашников».

Как передает агентство, прототип комплекса успешно прошел испытания и был продемонстрирован министру обороны на полях международного форума «Армия — 2021».

«Применение комплекса позволит существенно повысить эффективность отдельного военнослужащего и подразделений в целом благодаря увеличению вероятности и скорости поражения целей противника, повышению уровня ситуационной осведомленности военнослужащего, а также управлению данными о расположении противника», — заявили в ГК «Калашников».

Отмечается, что новый комплекс построят с применением принципа модульности. При этом его вес будет сопоставим с весом АК-12, стоящим на вооружении.

Как сообщалось ранее, на форуме «Армия — 2021» показали доработанную модель танка Т-14 «Армата».