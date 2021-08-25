Самолет Минобороны доставил в Таджикистан жителей страны, эвакуированных из Кабула

Самолет Минобороны России доставил на аэродром Гиссар в Таджикистане жителей республики, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщает оборонное ведомство.

По поручению президента РФ Владимира Путина Минобороны организовало эвакуацию около 500 россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана. На каждом из четырех российских самолетов находятся бригады военных медиков, также на бортах имеются необходимые запасы воды, пищи и одеял.

Ранее стало известно, что четыре российских военных самолета забрали из Кабула россиян и граждан стран ОДКБ.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. Сейчас они полностью контролируют столицу страны Кабул и другие города. Единственной возможностью уехать из страны пока остается аэропорт Кабула, через которых власти других государств эвакуируют своих граждан.