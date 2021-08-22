В Минобороны разработали беспилотник для разведки в помещениях

Сотрудники военного технополиса «ЭРА» разработали малый беспилотный летательный аппарат «Муха» для разведки в помещениях, который был представлен на выставке «Армия-2021», сообщает РИА «Новости».

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат «Муха» предназначен для обследования опасных (недоступных) пространств в условиях помех (многочисленных препятствий), в том числе при потере дистанционного управления», — указано в материалах на стенде технополиса.

Особенностью БПЛА является наличие углепластикового корпуса, обеспечивающего защиту винтов во время столкновений с предметами.

На форуме «Армия-2021» технополис «ЭРА» также представил разведывательные дроны, которые закамуфлированы под птиц.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее Шойгу рассказал, что на форум «Армия-2021» планируют приехать представители от 81 страны.