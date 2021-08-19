Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) по защите ее государственной границы. Соответствующий документ размещен на сайте украинского лидера.

Речь идет о решении СНБО от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы».

В указе говорится, что украинскому правительству поручено совместно с органами местного самоуправления в течение шести месяцев осуществить инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 м вдоль линии госграницы по суше, берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема. А также определить владельцев и пользователей данных территорий, целевое назначение и формы собственности. Также власти должны будут определить владельцев и пользователей этих территорий, целевое назначение и формы собственности.

Кроме того, кабмину поручили разработать и утвердить госпрограмму обустройства государственной границы, предусмотрев в бюджете страны необходимые расходы для реализации инициативы.

30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Зеленский распорядился привести «в боевое соответствие» границы страны.