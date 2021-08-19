Байден заявил, что хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен

Президент США Джо Байден заявил, что хаос, который возник при выводе американских войск из Афганистана, был неизбежен. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

«Идея о том, что каким-то образом есть способ уйти без того, чтобы последовал хаос – я не знаю, как это происходит», — сказал глава Белого дома.

По его словам, при принятии решения о выводе войск учитывалась вероятность такого развития событий.

Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты добились своих целей в Афганистане.

Позже американский лидер распорядился выделить полмиллиарда долларов для помощи беженцам из Афганистана.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В руководстве движения уже заявили, что не будут устанавливать демократию, а политическую систему будут строить на законах шариата.