По факту крушения Ил-112В возбуждено уголовное дело

По факту крушения новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По словам Марковской, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователями организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств и причин случившегося.

Ранее сообщалось, что опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке. Лайнер выполнял тренировочный полет при заходе на посадку. На борту находились три члена экипажа, которые погибли при крушении. Пилоты, управлявшие Ил-112В, до последнего момента пытались отвести самолет от домов.

Позже были названы предварительные причины крушения: техническая неисправность и ошибка пилотирования.