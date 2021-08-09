Обозреватель National Interest считает, что армия США похожа на военных Франции в 1930-х

Армия США может потерпеть такое же поражение, как военные Франции во времена Второй Мировой войны, пишет обозреватель National Interest Джон Россомандо.

«Америка стала тем, чем была Франция в 1940 году, «бумажным тигром», которым управляет беспросветная бюрократия, у которой отсутствует какая-либо стратегия для решительного поражения внешних врагов нации», — считает журналист.

Описывая положение дел в современной армии США, автор отмечает «наращивание военной мощи Китая», которого не пугают Соединенные Штаты и их союзники. По его словам, американские генералы при этом придерживаются тактик и стратегии прошлого века.

В то же время, считает обозреватель, корпоративные элиты США отказываются противостоять Китаю из-за своих экономических связей. Также, подчеркивает он, действовали элиты Франции между двумя мировыми войнами, пытаясь «задобрить» фашистскую Германию, а не противостоять ей.

«Китайские вооруженные силы, может, еще не подверглись испытаниям (войной — прим. ред.), но они имеют такое же идеологическое единство, что и немцы, и преимущество на домашнем поле, которое может привести американские вооруженные силы к поражению», — подчеркивает автор.

Ранее сообщалось, что американские вооруженные силы планируют вести технологическую гонку с Россией и Китаем в отрасли беспилотных наземных машин.