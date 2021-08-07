Роскомос почти завершил наземную отработку системы МБР «Сармат»

Госкорпорация «Роскосмос» фактически завершила наземную отработку системы новейшей жидкостной межконтинентальной ракеты «Сармат», сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Он напомнил, что предшественником «Сармата» был комплекс «Воевода», который создавался в Днепропетровске. Рогозин отметил, что исторически жидкостные ракеты в советское время делались на Украине.

«Сейчас мы это делаем сами. И делаем таким образом, чтобы на 30-40 лет вперед заложить основу создания такой мощной межконтинентальной баллистической ракеты, которая на эти долгие годы вперед обеспечит полную безопасность страны, ее независимое развитие», — сказал Рогозин.

Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, летные испытания ракеты «Сармат» пройдут в этом году, а на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) они должны поступить в 2022 году.

Эти ракеты заменят в РВСН комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода». «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника, и будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности.