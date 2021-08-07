Узбекистан на учениях близ Афганистана применил российские дроны

Вооруженные силы Узбекистана в ходе совместных с Россией учений «Юг-2021», которые прошли у границы с Афганистаном, применил дроны российского производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Военные и сотрудники МВД Узбекистана использовали на прошедших маневрах беспилотники российского производства ZALA 421-16E, поставленные ранее по экспортному контракту», — сказал источник.

Он сообщил, что данные дроны применяются для ведения оптической воздушной разведки. Они позволяют обрабатывать полученную информацию на борту, сокращая время на принятие решений, отметил источник.

Он добавил, что начатое узбекскими силовиками и военными освоение высокотехнологичных беспилотников даст «новое качество ведения разведки и ситуационного мониторинга, в том числе в рамках отработки действий по борьбе с незаконными вооруженными формированиями».

Ранее сообщалось, что активная фаза тактический учений «Юг-2021», в которых участвуют российские и узбекские военнослужащие, завершилась в окрестностях города Термез, у границы с Афганистаном.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.