Британские истребители перехватили российские самолеты времен «холодной войны»

Военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух истребители, чтобы перехватить российские военные самолеты времен «холодной войны», летевшие вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства. Об этом сообщает Sky News.

«Тайфуны» быстрого реагирования обнаружили два российских самолета морской разведки и противолодочной обороны Ту-142 «Bear-F» над Северным морем. Британские ВВС охарактеризовали эту модель как созданные в «эпоху холодной войны».

В Военно-воздушных силах Британии добавили, что российские военные самолеты, входящие в контролируемую зону международного воздушного пространства Великобритании, могут представлять опасность.

По их данным, российские самолеты часто не контактируют с авиадиспетчерскими службами должным образом.

Ранее командование НАТО направляло испанские истребители Eurofighter и итальянские истребители-бомбардировщики F-35 для сопровождения российских самолетов, летевших над Балтийским морем.