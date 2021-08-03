В России разрабатывают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95

В настоящее время ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил глава военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

По словам генерала, на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере – условие успешного ведения боевых действий — необходимы эффективные способы действий авиации, позволяющие упреждать врага во время вооруженной борьбы в этой сфере. Для достижения господства, отмечает он, военная промышленность разрабатывает и модернизирует для вооружения ВКС РФ множество образцов техники и вооружений.

«Разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — написал Зарудницкий в своей статье в журнале «Военная мысль».

Генерал отметил, что наряду с гиперзвуковых комплексов и оружия на новых физических принципах ключевую роль играют технологии внедрения искусственного интеллекта — это позволит повышать эффективность вооружения до 15 раз.

С созданием «Кинжала» Россия лидировала в создании гиперзвуковых вооружений. Вскоре может быть выполнен первый испытательный запуск гиперзвукового «Циркона» с атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 885 «Северодвинск».

Информация о создании гиперзвуковой ракеты большой дальности с индексом Х-95 ранее не была обнародована.

Ранее сообщалось, что российские воздушно-десантные войска с 2022 года должны получить уникальные легкие плавающие танки «Спрут-СДМ1», вооруженные 125-мм орудием 2А75.