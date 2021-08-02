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ВДВ получит новые ракетные комплексы и танки

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Игорь Руденко/РИА «Новости»

Воздушно-десантные войска с 2022 года должны получить уникальные легкие плавающие танки «Спрут-СДМ1», вооруженные 125-мм орудием 2А75. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что танк «Спрут» способен плавать при трехбальных волнах, что было подтверждено на испытаниях, также машина является авиадесантируемой.

Государственные испытания танка продолжаются, они должны завершиться в начале 2022 года. Осенью этого года «Спрут-СДМ1», планируется протестировать в условиях арктического холода.

В 2021 году части ВДВ получат новые бронемашины «Тайфун-ВДВ», вооруженные уникальным дистанционно-управляемым модулем с 30-мм пушкой. Машина способна поражать цели на дальностях, чего раньше не удавалось достичь, также она является аэродесантируемой.

Кроме того, для воздушно-десантных войск создаются модернизированные противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Д1», которые поступят в войска в ближайшие два года, а также «летающая БМД», или транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВН. Первые десять БМД уже в этом году поступят в части армейской авиации, обеспечивающие ВДВ.

Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» получил уникальную 30-мм пушку.

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