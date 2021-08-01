При спуске на воду новейшей подлодки смогли разбить бутылку шампанского с третьей попытки

При спуске на воду новейшей атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов Hyman G. Rickover традиционную бутылку шампанского смогли разбить только с третьего раза. Видео опубликовали на сайте корпорации General Dymanics.

Честь разбить бутылку шампанского была предоставлена Дарлин Гринерт, жене бывшего начальника штаба ВМС США адмирала Джонатана Гринерта, однако Дарлин в последний момент передала эту почетную обязанность своей дочери Саре.

Девушка, взяв бутылку, которая была помещена в специальный металлический кожух для защиты от разлета осколков, два раза не смогла разбить ее о борт подводной лодки. С третьей попытки, после того как Саре подсказали военные, девушка все-таки смогла разбить бутылку о борт субмарины.

Традиция разбивать бутылку шампанского о борт свежепостроенного корабля появилась во Франции, где переняли английскую традицию окроплять новый корабль вином. Считается, что если разбить бутылку с первого раза не получилось, то корабль всю его службу будут преследовать беды и аварии.

Ранее в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта 885М «Красноярск».

Бутылку шампанского будущий командир судна капитан 2-го ранга Иван Артюшин разбил о борт субмарины с первого раза.