Пашинян предложил разместить пограничников РФ на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян считает, что надо разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, думаю, есть смысл рассмотреть вопрос размещения по всей протяженности армяно-азербайджанской границы опорные пункты российских пограничников, что позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений», --заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, данную тему власти Армении намерены затронуть на переговорах с российской стороной в скором времени.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая этого года. Министерство обороны Армении передавало, что азербайджанские военные попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области.

Ранее сообщалось, что Азербайджан заявил, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня