Российский самолет с электродвигателем выполнил первый полет

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, у которого есть электродвигатель, выполнил первый полет в рамках испытаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Фонда перспективных исследований.

Полет осуществлен в субботу, 24 июля, во время авиасалона МАКС-2021 в Московской области.

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя», — добавили в пресс-службе.

В ходе успешного полета лайнер включил электрическую силовую установку.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя.

Ранее сообщалось, что в России появится система связи боевых самолетов нового поколения. Новые системы смогут обеспечить повышенный коэффициент помехозащиты. Это позволит самолетам быть менее заметными.