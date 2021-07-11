Капитан британского эсминца Defender получил награду «Защитник Украины»

Капитан эсминца ВМС Великобритании HMS Defender, вошедшего в территориальные воды России в Крыму, получил на Украине военную награду, сообщило издание «Фокус».

Уточняется, что накануне в Одессе состоялось закрытие ежегодных международных учений Sea Breeze – 2021.

«Украинские и западные военные были удостоены почетных наград «Защитник Украины» и «За укрепление боевой готовности ВМС». Среди награжденных – командир британского эсминца Defender [Винсент Оуэн] и начальник регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олег Костур», — сообщает издание.

По словам представителя ВМС США, военные уже планируют к маневрам следующего года - в 2022 году на учениях будет «еще больше стран».

В конце июня многонациональные учения Sea Breeze — 2021 начались в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

23 июня британский эсминец Defender пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также бомбометания по курсу движения с российского Су-24М, он покинул границы территориального моря России.

Ранее в Британии заявили, что за их авианосцем следила российская подлодка.