Появилось первое изображение американского бомбардировщика B-21

ВВС США опубликовали первое изображение стратегического бомбардировщика B-21 Raider, разработка которого сейчас ведется в Соединенных Штатах, сообщает The Drive.

Опубликованный рендер является третьим официальным изображением стратегического стелс-бомбардировщика. На изображении показан B-21 Raider, пролетающий над базой Эдвардс ВВС в Калифорнии. Основное отличие третьего изображения от двух предыдущих заключается в форме лобового стекла самолета.

Издание отмечает, что стелс-бомбардировщик станет носителем ядерного оружия и будет способен оставаться практически незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Ядерная модернизация является главным приоритетом для Министерства обороны и ВВС, и B-21 играет ключевую роль в этом плане. Встроенная функция архитектуры открытых систем на B-21 делает бомбардировщик эффективным по мере развития угроз. Такой подход к проектированию самолетов направляет страну на верный путь к обеспечению долговременного потенциала американской авиации», — отметил Рэндалл Уолден, директор Управления быстрых возможностей ВВС.

Ранее СМИ сообщали, что в США встревожились из-за «уничтожения» Россией американского авианосца.