Пентагон: Россия не препятствует проведению учений Sea Breeze в Черном море

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что действия России на Черном море никак не затрудняют проведение учений НАТО Sea Breeze 2021. Об этом он сказал на регулярном брифинге, опубликованном на сайте Пентагона.

«Мы сфокусированы на учениях Sea Breeze 2021, и они проходят вполне хорошо. Активная фаза маневров продолжается», — отметил Кирби.

Ранее американский журналист, который находился на борту эсминца ВМС США «Росс», заснял учения российских кораблей и авиации в Черном море. Позже в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пояснили, что в полетах поучаствовали истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Летчики отрабатывали нанесение ракетных и бомбовых ударов.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. Планируется, что они будут самыми масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных.