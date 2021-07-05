Украинский генерал оценил возможности Киева в случае конфликта с Россией

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Военные учения солдат ВСУ во Львовской области Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
Военные учения солдат ВСУ во Львовской области
РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян в эфире телеканала «НАШ» заявил, что военные возможности России в значительной степени превосходят украинские, назвав противоположные высказывания обманом.

«Нельзя обманывать украинский народ, нельзя лицемерить перед другими и показывать свою мощь, говоря, что мы сделаем то и другое. Ничего не сделаем. Как бы не было, Россия и Украина – как великан и карлик», — сказал он.

Он также отметил, что сегодня на Украине очень много «умных» людей, которые «с подхалимством» говорят о любви к своей стране и ненависти к России.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году Крымского полуострова под юрисдикцию России.

Ранее Мартиросян заявил, что Россия может захватить всю Украину, поэтому президент страны Владимир Зеленский должен ее перехитрить.