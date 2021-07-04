Зеленский посетил эсминец США в день ВМФ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на эсминце Военно-морских сил (ВМС) США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze. Об этом сообщает сайт главы государства.

На Украине 4 июля празднуется День военно-морских сил страны. Зеленский в связи с этим находится с рабочей поездкой в Одесской области.

В офисе украинского президента заявили, что политик пообщался с командующим шестого флота ВМС Соединенных Штатов вице-адмиралом Юджином Блэком.

«Вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных — большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость», — сказано в сообщении.

В пресс-службе украинского лидера добавили, что Зеленского ознакомили с оборудованием и вооружением судна.

Ранее СМИ со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic сообщили, что ракетный эсминец USS Ross вошел в территориальные воды России вблизи Крыма, однако оперативно изменил направление движения.

26 июня USS Ross зашел в Черное море для участия в морской части многонациональных военных учений Sea Breeze – 2021.

ВМС США официально объявили об участии в ежегодных учениях Sea Breeze-2021 совместно с Украиной, в которых будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море.