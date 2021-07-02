США призывают Китай остановить наращивание ядерного арсенала

Государственный департамент Соединенных Штатов призвал Китай остановить наращивание ядерного арсенала и начать практическое взаимодействие по борьбе с возможной новой гонкой вооружений, указано на сайте Госдепа.

«Это и другие свидетельства говорят о том, что ядерный арсенал КНР будет расти быстрее, чем могло ожидаться ранее, это наращивание вызывает озабоченность и поднимает вопросы о намерениях, которые преследует КНР, а также для нас подтверждает важность реализации практических действий в интересах снижения ядерных рисков», — заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Китай строит более 100 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет в провинции Ганьсу. Эти пусковые шахты могут содержать до 350 единиц ядерного оружия при том, что в самих шахтах может быть меньше сотни ракет.