Очевидцы рассказали о крушении Ми-8 в Ленобласти

Очевидцы рассказали об обстоятельствах смертельного крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Ленинградской области. Их слова приводит 47.ru.

Так, местный житель Илья находился в километре от места падения вертолета.

«Звук пропеллера, потом удар. Винт, видимо, отлетел и еще было слышно, как он как будто летит и крутится. Я поехал с сыном на место по полю», – поделился поделился очевидец.

По его словам, работавший на ферме неподалеку уроженец Узбекистана сообщил, что при падении от Ми-8 что-то отделилось.

«То ли кто-то выпрыгнул, то ли деталь. Я подошел поближе и понял, что погиб летчик», – добавил Илья.

Местная жительница Гульнара, снимавшая на камеру аистов в поле, также раскрыла подробности произошедшего.

«Вертолет летел неестественно, боком. Потом кабиной перевернулся кабиной вниз и ушел в землю. Потом красная вспышка и ощутимый даже на большом расстоянии удар и вспышка», – заявила женщина.

24 июня Вертолет Ми-8 Росгвардии разбился в поле возле деревни Корпикюля в Гатчинском районе Ленинградской области. Погибли трое военнослужащих. Разбившийся вертолет состоял в транспортно-боевой эскадрилье Северо-Западного округа Росгвардии. В момент падения он был без вооружения. Находившийся на борту экипаж осуществлял учебно-тренировочный полет.

По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ двигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.