Три Ту-95 и два корабля отработали в Тихом океане условный удар

Три стратегических бомбардировщика Ту-95МС ВКС РФ и два боевых корабля Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали условный удар крылатыми ракетами по объектам противника в ходе учений в центральной части Тихого океана. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА «Новости».

«На завершающем этапе учения флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» совместно с самолетами Воздушно-космических сил России отработали нанесение условного удара по критически важным объектам условного противника», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в оборонном ведомстве, бомбардировщики сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31БМ. После выполнения своей задачи, Ту-95 выполнили дозаправку над Тихим океаном и вернулись на аэродром базирования.

За время учения общий налет самолетов морской авиации составил более 100 часов. Противолодочные вертолеты корабельного базирования провели в небе более 20 часов.

В Минобороны отметили, что в настоящее время все основные задачи учений выполнены.

«Силы, принимавшие участие в учении, приступили к этапу свертывания», — сказали в министерстве.

С 7 по 24 июня в центральной части Тихого океана (юго-восточнее островов Курильской гряды) проходили маневры, в которым приняли участие более 20 кораблей, подлолок и судов обеспечения ТОФ, а также более 20 самолетов и вертолетов морской авиации флота и ВКС.

Ранее сообщалось о том, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота совместно с авиацией отработали задачи по отражению воздушной атаки в Тихом океане.