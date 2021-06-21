Постпредство РФ при ООН обнародовало материалы архивов в память о начале войны

Постоянное представительство России при ООН в честь Дня памяти и скорби опубликовало в социальных сетях архивные материалы, которые посвящены Великой Отечественной войне. Соответствующие публикации появились на страницах постпредства в Twitter и Facebook.

«В преддверии #ВОВ80 вместе с Музеем Победы в рамках выставки «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» рассказываем о героях первых таранов. 22 июня 1941 г. стал днем массового героизма советских летчиков — 22 из них совершили воздушные тараны вражеских самолетов», — сообщается в публикации.

Выставка основана на архивных материалах, включающих в себя фронтовые письма, фотоснимки участников боевых действий, официальные документы времен Великой Отечественной войны. Также в экспозицию войдут художественные работы на военную тематику.

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз без объявления войны.