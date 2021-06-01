Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

Госдума приняла в окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны. Об этом сообщается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что информацию, имеющую отношение к мероприятиям в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнесут на законодательном уровне к категории конфиденциальной. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что служебную тайну в сфере обороны составляют сведения, распространение которых может нанести ей вред.

В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа.

Ранее сообщалось, что Минобороны России опубликовало сведения о доходах военных и гражданских служащих министерства, а также членов их семей за 2020 год. В декларациях не оказалось сведений о доходах заместителей министра обороны Сергея Шойгу. Отмечается, что из доступа исчезли также декларации заместителей Шойгу с 2017 года.