Россия разместит Су-34 на арктических островах

Россия разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на архипелаге Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островах, где уже готовится специальная инфраструктура. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на Минобороны.

Как сообщил начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Игорь Чуркин, с новой инфраструктурой авиация Северного флота сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути и обеспечит безопасность этой транспортной артерии.

«Многофункциональные Су-34 — универсальные самолеты», — сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, эти самолеты смогут атаковать как сухопутные, так и морские цели. Он добавил, что с аэродромов Нагурская и Темп Су-34 смогут контролировать арктическое пространство.

Отмечается, что на данный момент отремонтированы и отстроены заново 13 аэродромов и взлетно-посадочных полос в островной и материковой частях севера России.