Newsweek: у США есть тайная армия из 60 тысяч бойцов

За последнее десятилетие американское министерство обороны сформировало «тайную армию», состоящую примерно из 60 тыс. человек, сообщает издание Newsweek по итогам своего двухлетнего расследования.

По информации СМИ, «тайную армию» направляют на задания внутри страны и за ее пределами, ее бойцы работают в военной форме или под видом гражданских. При этом в программе участвуют около 130 частных компаний и десятки правительственных организаций, которые ежегодно тратят более $900 млн на обслуживание тайных сил.

Newsweek пишет, что больше половины состава секретных войск служит в «силах специальных операций». Бойцы этих подразделений «преследуют террористов в зонах боевых действий от Пакистана до Западной Африки, но также все чаще работают в непризнанных горячих точках, в том числе в тылу врага в таких местах как Северная Корея и Иран».

Кроме того, самой новой и быстрорастущей группой в составе «тайной армии» являются киберспециалисты, собирающие информацию в сети. Сотни сотрудников секретных войск работают также на Агентство национальной безопасности (АНБ) США или для него.