У австрийского посольства в Израиле взорвалась ракета

В Израиле взорвалась ракета у посольства Австрии, запущенная из сектора Газа. Об этом сообщила дипломат Ханна Лико в Twitter.

«Недалеко от посольства Австрии в Рамат-Гане только что разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности», — написала она.

Посол также призвала прекратить военные действия.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.